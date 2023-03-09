В НАТО прокомментировали отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии

Североатлантический альянс приветствует решение властей Грузии по отзыву законопроекта об иноагентах, заявил спецпредставитель генсека НАТО Хавьер Коломина. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Коломина пояснил в Twitter, что НАТО приветствует решение Тбилиси по отзыву проекта, вызвавшего масштабные манифестации в стране.

Чиновник отметил, что альянс призывает все политические организации Грузии вернуться к обсуждению реформ и вопросов евроатлантической интеграции.

Напомним, что во вторник, 7 марта, грузинский парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Это решение привело к массовым манифестациям в столице страны.