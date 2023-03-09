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Саудовская Аравия и другие арабские страны содействовали в переговорах по обмене пленными между РФ и Украиной, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что договоренностей удалось достичь после переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.
Взрыв в жилом доме в Чите произошел из-за разгерметизации газового баллона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Как сообщало ранее агентство, ссылаясь на Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), в жилом доме в Забайкалье был зафиксирован взрыв, в результате которого разрушились два этажа. Инцидент произошел в поселке Антипиха. Информация о ЧП была подтверждена в региональном управлении МВД. Там заявили, что речь идет о взрыве бытового газа.
Россиянам в Грузии нужно воздержаться от пребывания в районах беспорядков и быть осторожными, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
«Очевидно, что уличные беспорядки имеют место, очевидно, что российским гражданам очень важно воздержаться от пребывания в тех районах, где происходят эти уличные беспорядки», - сказал представитель Кремля.
В Приднестровье задержаны два подозреваемых в подготовке теракта, сообщили в СК непризнанной республики. Об этом пишет ТАСС. Как уточняется, задержанные действовали в группе с неустановленными лицами, контроль за которыми вели представители украинских спецслужб. Целью преступной группы были уничтожение должностных лиц Приднестровья.
Российским и белорусским теннисистам будет необходимо выполнить одно условие для участия в Уимблдоне в этом году. Речь идет о подписании «кодекса поведения», сообщает Daily Mail.
Отмечается, что пока его не доработали, однако, по всей вероятности, в перечень ограничений войдет запрет на демонстрацию поддержки России, а также ношение флага.
Продавцы телефонов на одном из крупнейших столичных радиорынков сообщили о почти полном прекращении поставок на территорию РФ «серых» смартфонов, сообщают «Известия». По словам источника издания, в связи с наблюдаемым в стране дефицитом устройства, которые ввезли ранее без соблюдения таможенных процедур, уже подскочили в цене на несколько тысяч рублей за последние две недели. Он прогнозирует дальнейшее повышение их стоимости до уровня, установленного для гаджетов, которые доставляют по разрешенному властями параллельному импорту.
В мае россиян ожидает семь нерабочих дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлию Санину.
Перед пунктом пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией сотни грузовиков ждут въезда в РФ. Таких машин насчитывается более 300 единиц, следует из данных на сайте Северо-Кавказского таможенного управления. Вместе с тем очередей из легковых машин не наблюдается. Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта.
В следующем месяце россияне получат прибавку к пенсиям и нескольким другим социальным выплатам. Портал Life узнал, кого коснется эта мера и сколько денег выплатят.
В Национальном автомобильном союзе предупредили о повышении стоимости летней резины. Рост цен, как считают там, может достигнуть 50%, передает радиостанция «Говорит Москва».
Там отмечают, что подорожание на рынке уже можно заметить. Как пояснили в союзе, это обусловлено ограничениями западных стран и уходом иностранных фирм из России. По словам
вице-президента союза Яна Хайцеэра, некоторых
материалов для изготовления шин, в частности премиум-класса, нет в РФ.