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47 минут назад

В Республике Сербской рассмотрят закон об иностранных агентах

Елена Прошина

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о планах по подготовке закона об иностранных агентах. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на Балканах».

Еще одна страна вслед за Грузией задумалась о принятии закона об иноагентах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам президента, закон будет полной копией американского Закона о регистрации иностранных агентов.

«В своем законе США называют иностранные неправительственные организации или организации, финансируемые иностранцами, иностранными агентами на территории США», – уточнил он.

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По словам Додика, Республика Сербская будет использовать тот же подход.

Он также добавил, что фонд «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в России) планирует перенести штаб-квартиру в Сараево. По мнению Додика, фонд собирается и дальше вести свою деятельность в дестабилизации общества.

«Конечно, мы будем защищаться от этого. Сорос здесь неприемлем, это не благотворительная организация, а деструктивная, она хочет проводить свои деструктивные кампании, которые мы наблюдаем в ряде стран мира», – подчеркнул он.

Напомним, что ранее закон об иностранных агентах попытались принять в парламенте Грузии. Это привело к многотысячному протесту со стороны жителей страны, который закончился столкновением между протестующими и силовиками. Для разгона толпы полиция применила водомёты и резиновые пули, есть информация о пострадавших. После осуждения действий грузинских властей от ряда западных стран, а также поддержки протестующих президентом Грузии Саломе Зурабишвили, законопроект был отозван из парламента.

В мире,Саломе Зурабишвили,Милорад Додик,
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