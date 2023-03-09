Еще одна страна вслед за Грузией задумалась о принятии закона об иноагентах

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о планах по подготовке закона об иностранных агентах. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на Балканах».

По словам президента, закон будет полной копией американского Закона о регистрации иностранных агентов.

«В своем законе США называют иностранные неправительственные организации или организации, финансируемые иностранцами, иностранными агентами на территории США», – уточнил он.

По словам Додика, Республика Сербская будет использовать тот же подход.

Он также добавил, что фонд «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в России) планирует перенести штаб-квартиру в Сараево. По мнению Додика, фонд собирается и дальше вести свою деятельность в дестабилизации общества.

«Конечно, мы будем защищаться от этого. Сорос здесь неприемлем, это не благотворительная организация, а деструктивная, она хочет проводить свои деструктивные кампании, которые мы наблюдаем в ряде стран мира», – подчеркнул он.