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31 минуту назад

Зеленскому снова отказали в выступлении на «Оскаре»

Илья Родин

Киноакадемия второй год подряд отказывает популярному актеру Владимиру Зеленскому, ставшему президентом Украины, в выступлении на церемонии вручения престижной премии «Оскар». Об этом пишет портал Variety.

Зеленскому снова отказали в выступлении на «Оскаре»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор статьи пояснил, что Зеленский в феврале 2023 года выступил по видеосвязи на Берлинском кинофестивале.

По его словам, украинский лидер надеялся получить новую площадку, прозвучать в эфире телеканала ABC во время воскресной трансляции «Оскара».

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Обозреватель уточнил, что с просьбой включить в программу церемонии комедийного актера, ставшего главой крупной европейской страны, выступил агент крупного актерского агентства Майк Симпсон.

Просьба актера и пожелания Зеленского не встретили понимания у организаторов церемонии, отмечает автор статьи. Он добавил, что США постепенно снижают поддержку Украины. Это предположительно и стало причиной отказа.

Напомним, что в прошлом году киноакадемия рассматривала возможность предоставления главе Украины экранного времени на церемонии. После долгих дискуссий Зеленскому все же отказали.

В мире,Владимир Зеленский,
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