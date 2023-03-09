Зеленскому снова отказали в выступлении на «Оскаре»

Киноакадемия второй год подряд отказывает популярному актеру Владимиру Зеленскому, ставшему президентом Украины, в выступлении на церемонии вручения престижной премии «Оскар». Об этом пишет портал Variety.

Автор статьи пояснил, что Зеленский в феврале 2023 года выступил по видеосвязи на Берлинском кинофестивале.

По его словам, украинский лидер надеялся получить новую площадку, прозвучать в эфире телеканала ABC во время воскресной трансляции «Оскара».

Обозреватель уточнил, что с просьбой включить в программу церемонии комедийного актера, ставшего главой крупной европейской страны, выступил агент крупного актерского агентства Майк Симпсон.

Просьба актера и пожелания Зеленского не встретили понимания у организаторов церемонии, отмечает автор статьи. Он добавил, что США постепенно снижают поддержку Украины. Это предположительно и стало причиной отказа.