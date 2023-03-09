В Чехии хотят выдвинуть наглое требование Москве

Власти Чехии желают пересмотреть договора между Прагой и Москвой, согласно которым Советскому союзу, а позднее - России, были представлены земельные участки. Об этом пишет Seznam zprávy со ссылкой на источник.

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Отмечается, что Чехословакия до 1986 года заключила с СССР ряд договоров. В рамках соглашений, Советский Союз мог бесплатно использовать землю для своих диппредставительств. В дальнейшем права перешли к России.

Источник пояснил, что внешнеполитическое ведомство Чехии планирует пересмотреть эти договора, с тем, чтобы предъявить Москве счет за аренду.

По словам собеседника портала, специалисты ведомства заранее подсчитали сумму накопившегося долга за аренду. Он заметил, что она может достигать нескольких десятков миллионов крон.

Автор статьи уточнил, что источник не раскрыл точную сумму.