Премьер Курти заявил о готовности утвердить с Вучичем план Запада по Косово

Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил о готовности утвердить план Запада по урегулированию с президентом Сербии Александаром Вучичем. Об этом сообщает RTK.
"Премьер (самопровозглашенного – ред.) Косово Альбин Курти выразил готовность к подписанию соглашения о нормализации отношений с Сербией в ходе встречи, которая должна состояться 18 марта в городе Охрид в Северной Македонии", - говорится в сообщении.
До этого Вучич заявлял, что не подпишет капитуляцию, не подтвердит независимость Косово и не поддержит членство самопровозглашенной республики в ООН.
1 марта президент Сербии сказал в эфире национального телевидения РТС о готовности властей страны обсуждать реализацию плана Европейского союза по урегулированию в Косово, кроме признания независимости частично признанной республики и ее вступления в ООН.