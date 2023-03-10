Премьер Курти заявил о готовности утвердить с Вучичем план Запада по Косово

Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил о готовности утвердить план Запада по урегулированию с президентом Сербии Александаром Вучичем. Об этом сообщает RTK.

"Премьер (самопровозглашенного – ред.) Косово Альбин Курти выразил готовность к подписанию соглашения о нормализации отношений с Сербией в ходе встречи, которая должна состояться 18 марта в городе Охрид в Северной Македонии", - говорится в сообщении.

До этого Вучич заявлял, что не подпишет капитуляцию, не подтвердит независимость Косово и не поддержит членство самопровозглашенной республики в ООН.