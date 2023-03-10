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34 минуты назад

Премьер Курти заявил о готовности утвердить с Вучичем план Запада по Косово

Газета.Ruиещё 2

Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил о готовности утвердить план Запада по урегулированию с президентом Сербии Александаром Вучичем. Об этом сообщает RTK.

Премьер Курти заявил о готовности утвердить с Вучичем план Запада по Косово
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Премьер (самопровозглашенного – ред.) Косово Альбин Курти выразил готовность к подписанию соглашения о нормализации отношений с Сербией в ходе встречи, которая должна состояться 18 марта в городе Охрид в Северной Македонии", - говорится в сообщении.

До этого Вучич заявлял, что не подпишет капитуляцию, не подтвердит независимость Косово и не поддержит членство самопровозглашенной республики в ООН.

1 марта президент Сербии сказал в эфире национального телевидения РТС о готовности властей страны обсуждать реализацию плана Европейского союза по урегулированию в Косово, кроме признания независимости частично признанной республики и ее вступления в ООН.

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