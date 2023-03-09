Литва не впустила судно под флагом РФ и самолет с россиянином на борту

Литва закрыла для российского судна свой порт, а для самолета, на борту которого находился включенный в санкционные списки ЕС гражданин России, - воздушное пространство. Об этом в четверг сообщил журналистам министр коммуникаций и транспорта балтийской республики Марюс Скуодис.