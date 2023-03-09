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54 минуты назад

Литва не впустила судно под флагом России и самолет с россиянином на борту

ТАССиещё 1

Литва закрыла для российского судна свой порт, а для самолета, на борту которого находился включенный в санкционные списки ЕС гражданин России, - воздушное пространство. Об этом в четверг сообщил журналистам министр коммуникаций и транспорта балтийской республики Марюс Скуодис.

Литва не впустила судно под флагом РФ и самолет с россиянином на борту
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

"В выходные дни в Клайпедский порт не впустили дрейфовавшее судно под российским флагом", - сказал он. Тип судна и другие детали министр не уточнил.

Он также утверждал, что на прошлой неделе фигурант санкционного списка ЕС пытался "попасть в Литву воздушным путем". "Самолет пропущен не был", - заявил Скуодис, не предоставив деталей.

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