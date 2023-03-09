В Турции заявили о случае заболевания ящуром

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции объявило о выявленном в стране случае заболевания ящуром. Как сообщает Yeni Alanya Gazetesi, из-за угрозы распространения заболевания восемь предприятий отправили на карантин.

Газета Akşam рассказала, что в стране также закрыли все рынки, где продавали животных.

На время весенней кампании по вакцинации против ящура по всей стране прекратили перемещения животных, чувствительных к болезни.

Выявленный случай заболевания - ящур серотипа SAT-2, который раньше в Турции не встречался.

Турецкая ассоциация ветеринарной медицины предупредила, что риски, связанные с ящуром, особенно велики в районе землетрясения.

Глава Центрального совета Турецкой ветеринарной медицинской ассоциации (TVHB) Мурат Арслан заявил, что на пострадавшей от землетрясения территории насчитывается около 14 миллионов коров и овец.

Ящур - острое вирусное заболевание, которому наиболее подвержены свиньи, крупный рогатый скот, козы, овцы и олени. Реже ящуром заражаются лошади, собаки, кошки и грызуны.

Болезнь сопровождается высыпаниями и изъязвлениями в области полости рта, языка, носоглотки, губ, вымени. Люди могут заразиться ящуром через сырое молоко и реже через мясо, также возможно заражение воздушно-капельным путем, если человек напрямую контактирует с больным животным. От человека к человеку вирус не передается.