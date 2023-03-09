Боррель назвал отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии "хорошим знаком"

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель прокомментировал отзыв законопроекта об иноагентах из парламента страны. Он назвал решение властей Грузии «хорошим знаком».
«Объявление об отзыве законопроекта о «Прозрачности иностранного влияния» — хороший знак, теперь нужно последовать конкретным юридическим шагам», — написал он в Twitter.
Боррель также похвалил участников протеста, которые, по его мнению, «вышли на улицы, чтобы выразить свое стремление к демократии и европейским ценностям». Он назвал митинги, прошедшие в Тбилиси, «сильными и трогательными».
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах является плохим развитием событий для страны. Он сказал, что закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС и добавил, что он также противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз.
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин призвал «унять» главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. По его мнению, Боррель «прессингует граждан Грузии», комментируя принятие закона об иностранных агентах парламентом Грузии.
Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» намеренно провалит на голосовании во втором чтении законопроект об иностранных агентах. После протестов правящая в Грузии партия «Грузинская мечта», общественное движение «Сила народа» и парламентское большинство решили отозвать из парламента Грузии законопроект об иностранных агентах.