Боррель назвал отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии "хорошим знаком"

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель прокомментировал отзыв законопроекта об иноагентах из парламента страны. Он назвал решение властей Грузии «хорошим знаком».

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«Объявление об отзыве законопроекта о «Прозрачности иностранного влияния» — хороший знак, теперь нужно последовать конкретным юридическим шагам», — написал он в Twitter.

Боррель также похвалил участников протеста, которые, по его мнению, «вышли на улицы, чтобы выразить свое стремление к демократии и европейским ценностям». Он назвал митинги, прошедшие в Тбилиси, «сильными и трогательными».

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах является плохим развитием событий для страны. Он сказал, что закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС и добавил, что он также противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз.

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин призвал «унять» главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. По его мнению, Боррель «прессингует граждан Грузии», комментируя принятие закона об иностранных агентах парламентом Грузии.