Протесты в Грузии: хронология событий

Во вторник, 7 марта, в Тбилиси начались массовые протесты, за которыми последовали столкновения с силовиками и задержания. Газета «Комсомольская правда» разбиралась, что этому предшествовало и как развивались события.

С чего все началось

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7 марта грузинскими депутатами был принят в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Он предполагает возможность признавать некоммерческие юридические лица и СМИ, у которых более 20% доходов поступает из-за рубежа, агентами иностранного влияния. Это мгновенно вызвало серьезное недовольство среди жителей страны. В столице начались шествия, участниками которых стали представители оппозиции, гражданские активисты и рядовые граждане.

Какие попытки предпринимали демонстранты в первый день протестного движения

Демонстранты пытались окружить здание парламента и помешать законодателям провести заседание. Некоторые участники акции начали ломать стекла в здании парламента, заграждения и пытаться проникнуть внутрь. Против полицейских применяли «коктейли Молотова». Позднее митингующие были оттеснены с территории перед парламентом – это было сделано полицией и спецназом. В грузинской столице начали массово задерживать участников акции. Вечером протестующие получили поддержку со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая в настоящее время прибывает в США. Она заявила, что не одобряет принятие закона.

Что было на следующий день

На следующий день митинги в Тбилиси продолжились. Закон, в свою очередь, отозван не был. Со стороны граждан вновь были предприняты попытки взять приступом здание парламента. Полицией начали применяться водометы и газ с целью разгона демонстрантов. Согласно данным МВД Грузии, суммарное число задержанных в ходе столкновений в Тбилиси с 7 марта составило 133. Против большинства из них возбудили дела по административному кодексу.

Отзыв законопроекта

9 марта правящей партией «Грузинская мечта» был отозван законопроект из парламента. Однако оппозиция приняла решение продолжить шествия для получения ясности с процедурой отзыва и освобождения задержанных. Сегодня вечером люди вновь соберутся у здания грузинского парламента.