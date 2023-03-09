Совет ЕС предварительно одобрил безвизовый режим для Косово

Совет Евросоюза 9 марта утвердил свою позицию относительно безвизового режима для владельцев паспортов, выданных Косово. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Благодаря этому решению владельцы паспортов Косово смогут находиться в ЕС без виз 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Решение должно быть утверждено Европарламентом, после чего его опубликуют в официальном журнале ЕС и оно будет считаться вступившим в силу.

Ожидается, что безвизовый режим начнет действовать с момента внедрения электронной Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS) или с 1 января 2024 года (если ETIAS не заработает раньше).

«Косово приложило огромные усилия для усиления безопасности и управления миграцией, а также для приведения своей визовой политики в соответствие с политикой ЕС. Мы надеемся, что наше сотрудничество в этих областях будет и впредь плодотворным», - заявила министр миграции Швеции Мария Мальмер Стеннергард.

Безвиз для Косово обеспечит единый визовый режим для всего региона Западных Балкан.