В Грузии назвали причину отзыва законопроекта об иноагентах

Власти Грузии приняли решение об отзыве законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», чтобы не подвергать риску здоровье молодых людей. Об этом сообщил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, сообщает телеканал «Имеди».

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«Были риски, что жизни и здоровью одного молодого человека будет угрожать опасность, и мы приняли такое решение, потому что всегда так поступаем», — сказал он.

Мдинарадзе отметил, что некоторая часть общества считала, что этот закон российский, «хотя на самом деле это был прямой перевод американского».

Парламент Грузии принял инициированный «Народной властью» закон об иноагентах в первом чтении 7 марта, после чего в стране начались акции протеста. МВД Грузии сообщило о задержании 133 человек на митингах в Тбилиси.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили направил письмо президенту Венецианской комиссии Совета Европы с просьбой подготовить заключение по двум законопроектам: о «Прозрачности иностранного влияния» и «Регистрации иностранных агентов».

Однако протест не прекратился и решением политсовета «Грузинской мечты», «Народной власти» и парламентского большинства проект закона «О прозрачности иностранного влияния» был отозван «безоговорочно». Депутаты подчеркнули, что народ ввела в заблуждение «машина лжи», которая смогла представить законопроект в негативном свете.

При этом оппозиция намерена продолжать протесты, несмотря на решение правящей «Грузинской мечты» отзывать из парламента законопроект. В партии потребовали от «Грузинской мечты» освобождения задержанных на митингах и большей ясности в отношении отзыва законопроекта.