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1 час назад

Зеленский провел совещание силовиков после серии взрывов на Украине

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел в четверг совещание с представителями Совбеза, МВД, Службы безопасности (СБУ), Генштаба, разведки и правительства из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

Зеленский собрал силовиков после удара по инфраструктуре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такие совещания не являются стандартной практикой для Зеленского, чаще он может провести встречу в отдельном регионе, где возникнут наиболее сложные последствия. Однако в этот раз были оперативно собраны все представители силовых структур. "Присутствовали Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), МВД, СБУ, "Укроборонпром", Генштаб, Главное управление разведки (ГУР), Служба внешней разведки", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

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"Мы должны обеспечить защиту энергетической инфраструктуры <...> и обеспечить быстрое восстановление электроснабжения", - указал он.

Несмотря на то, что повесткой названы вопросы энергетики, среди участников заседания выделены представители силовых структур, а не энергетического сектора.

С ночи на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что поврежден ряд объектов энергетической инфраструктуры. Украинский энергохолдинг "ДТЭК" со своей стороны сообщил о серьезных повреждениях трех ТЭС, однако не уточнил их расположение. Также известно о повреждении энергетического объекта в Голосеевском районе Киева, где расположена ТЭЦ.

Минобороны РФ сообщило об "ударе возмездия" по территории Украины

Позже официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", нанесен удар возмездия по объектам на территории Украины в ответ на теракты в Брянской области. Уточняется, что цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены. Конашенков указал, что в результате массированного удара уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорваны переброска резервов и железнодорожные перевозки иностранного вооружения, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

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