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1 час назад

Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу

ТК «Звезда»иещё 2

Сирены воздушной тревоги звучат во всех регионах Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению страны.

Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сегодня утром сообщалось о взрывах в некоторых украинских городах и областях. По всей территории страны объявлялась воздушная тревога.

Позже Минобороны России заявило, что в качестве ответа на нападение украинских националистов на села в Брянской области ВС РФ нанесли массированный удар возмездия. Были поражены элементы военной инфраструктуры, предприятия ОПК и обеспечивающие их объекты энергетики.

В мире,Минобороны России,
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