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1 час назад

Белоруссия согласует меморандум о вступлении в ШОС

Lenta.ru

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что республика в настоящее время в штатном режиме согласовывает меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает БЕЛТА.

Белоруссия согласует меморандум о вступлении в ШОС
Фото: посольство Беларуси в Великобританиипосольство Беларуси в Великобритании

«В январе 2023 года подписан протокол по вопросам присоединения Беларуси к ШОС, который определяет механизмы нашего присоединения, подготовлен меморандум», — заявил глава белорусского МИД.

Он отметил, что Минск придерживается ускоренного формата присоединения и планирует завершить процедуру в 2023 году.

В декабре член постоянной комиссии по международным делам белорусской палаты представителей Сергей Сыранков заявил, что страна вступит в Шанхайскую организацию сотрудничества в ближайшее время. По его словам, задачу о вхождении страны в организацию поставил президент Александр Лукашенко.

Кроме того, Белоруссия превратилась из наблюдателя в полноправного участника ШОС, добавил Сыранков. Он отметил, что и западные страны рассматривают страну как «действенную и эффективную переговорную площадку между Западом и Востоком».

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