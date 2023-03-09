Белоруссия согласует меморандум о вступлении в ШОС

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что республика в настоящее время в штатном режиме согласовывает меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает БЕЛТА.

Фото: посольство Беларуси в Великобритании посольство Беларуси в Великобритании

«В январе 2023 года подписан протокол по вопросам присоединения Беларуси к ШОС, который определяет механизмы нашего присоединения, подготовлен меморандум», — заявил глава белорусского МИД.

Он отметил, что Минск придерживается ускоренного формата присоединения и планирует завершить процедуру в 2023 году.

В декабре член постоянной комиссии по международным делам белорусской палаты представителей Сергей Сыранков заявил, что страна вступит в Шанхайскую организацию сотрудничества в ближайшее время. По его словам, задачу о вхождении страны в организацию поставил президент Александр Лукашенко.