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52 минуты назад

В Азербайджане заявили о необходимости создать КПП в Лачинском коридоре

Lenta.ru

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана заявило о необходимости создать контрольно-пропускной пункт (КПП) у въезда в Лачинский коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В Азербайджане заявили о необходимости создать КПП в Лачинском коридоре
Фото: ТАССТАСС

По мнению представителей МИД, КПП позволит предотвратить «агрессивную политику и незаконные действия армянской стороны» в отношении Баку.

«Азербайджан и впредь будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и безопасности», — говорится в сообщении.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты перекрыли Лачинский коридор, требуя прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых. Власти Армении обвинили Азербайджан в попытке добиться «исхода» армян из Нагорного Карабаха.

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