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51 минуту назад

Минск сообщил о намерении вступить в ШОС до саммита в Дели

Лера Букина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с генсеком ШОС Чжан Мином заявил, что республика поставила перед собой задачу вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) еще до ее саммита 2023 года, запланированного в Дели, передает Telegram-канал «Пул первого».

Минск сообщил о намерении вступить в ШОС до саммита в Дели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы поставили перед собой амбициозную цель - пройти путь по вступлению в члены Организации до саммита в Дели», - отметил глава Белоруссии.

Он назвал это хорошим опытом для других. Очередной саммит ШОС назначен на июнь 2023 года.

15-16 сентября 2022 года прошел саммит организации в Самарканд. По его итогам был подписан документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.

Лукашенко с 28 февраля по 2 марта находится с официальным визитом в КНР. После переговоров в среду им и председателем КНР Си Цзиньпин было принято заявление о дальнейшем развитии двусторонних отношений и стратегического партнерства.

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