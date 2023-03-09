Минск сообщил о намерении вступить в ШОС до саммита в Дели

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с генсеком ШОС Чжан Мином заявил, что республика поставила перед собой задачу вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) еще до ее саммита 2023 года, запланированного в Дели, передает Telegram-канал «Пул первого».
«Мы поставили перед собой амбициозную цель - пройти путь по вступлению в члены Организации до саммита в Дели», - отметил глава Белоруссии.
Он назвал это хорошим опытом для других. Очередной саммит ШОС назначен на июнь 2023 года.
15-16 сентября 2022 года прошел саммит организации в Самарканд. По его итогам был подписан документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.
Лукашенко с 28 февраля по 2 марта находится с официальным визитом в КНР. После переговоров в среду им и председателем КНР Си Цзиньпин было принято заявление о дальнейшем развитии двусторонних отношений и стратегического партнерства.