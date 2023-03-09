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36 минут назад

Приднестровье анонсировало выступление главы республики в связи с предотвращением теракта

ТАССиещё 3

Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в четверг вечером выступит с обращением в связи с предотвращением теракта и покушения на него в Тирасполе. Об этом сообщил "Первый Приднестровский" телеканал.

Приднестровье анонсировало выступление главы республики
Фото: ТАССТАСС

"Президент Приднестровья выступит с обращением в связи с предотвращенным терактом. Сегодня - в 20:30 (19:30 мск - прим. ТАСС) в эфире "Первого Приднестровского" и "Радио 1", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.

Ранее в четверг Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта, который готовился по указанию Службы безопасности Украины против ряда должностных лиц непризнанной республики. В свою очередь прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий заявил в эфире телеканала "Первый приднестровский", что террористы планировали взорвать в центре Тирасполя автомобиль, начиненный 8 кг гексогена и металлическими изделиями, при этом они рассчитывали на большое число жертв среди жителей. По данным главы МИД непризнанной республики Виталия Игнатьева, целью террористов были глава Приднестровья и ряд других высших должностных лиц.

В мире,Анатолий Гурецкий,Виталий Игнатьев,СБУ,
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