Politico: Лондон и Париж "зароют топор войны" ради сигнала РФ о единстве

Великобритания и Франция «зароют топор войны», чтобы продемонстрировать Российской Федерации единство стран Запада. Об этом пишет издание Politico.

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10 марта британский премьер Риши Сунак и французский президент Эммануэль Макрон встретятся в Париже на англо-французском саммите, который состоится впервые с 2018 года.

В ходе встречи политики намерены обсудить сотрудничество в области обороны, сообщили источники Politico.

«В Европе идет война, мы сталкиваемся с общей угрозой, и это испытание для наших двух стран, обладающих самыми большими армиями в Европе и ядерным потенциалом», — заявил представитель Елисейского дворца.

В свою очередь директор аналитического центра «Центр европейских реформ» Чарльз Грант отметил, что российская специальная военная на Украине заставила Сунака и Макрона понять, что «им необходимо лучше ладить».

Издание напоминает, что отношения между Британией и Францией ухудшились после того, королевство покинуло Европейский союз.