В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
51 минуту назад

Politico: Британия и Франция "зароют топор войны", чтобы подать России сигнал о единстве

Газета.Ru

Великобритания и Франция «зароют топор войны», чтобы продемонстрировать Российской Федерации единство стран Запада. Об этом пишет издание Politico.

Politico: Лондон и Париж "зароют топор войны" ради сигнала РФ о единстве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

10 марта британский премьер Риши Сунак и французский президент Эммануэль Макрон встретятся в Париже на англо-французском саммите, который состоится впервые с 2018 года.

В ходе встречи политики намерены обсудить сотрудничество в области обороны, сообщили источники Politico.

«В Европе идет война, мы сталкиваемся с общей угрозой, и это испытание для наших двух стран, обладающих самыми большими армиями в Европе и ядерным потенциалом», — заявил представитель Елисейского дворца.

В свою очередь директор аналитического центра «Центр европейских реформ» Чарльз Грант отметил, что российская специальная военная на Украине заставила Сунака и Макрона понять, что «им необходимо лучше ладить».

Издание напоминает, что отношения между Британией и Францией ухудшились после того, королевство покинуло Европейский союз.

Как Франция сводит счеты с унизившими ее трансатлантическими партнерами

Ранее газета The Times писала, что Британия уступает Франции роль ведущей военной державы в Европе.

В мире,Риши Сунак,Чарльз Грант,Эммануэль Макрон,ЕС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий