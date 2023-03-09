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53 минуты назад

В Молдавии прокомментировали сообщения о готовившемся в Приднестровье теракте

Lenta.ru

Власти Молдавии не располагают данными о теракте, который готовился в Приднестровье 9 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Бюро по реинтеграции республики.

В Молдавии прокомментировали сообщения о готовившемся в Приднестровье теракте
Фото: ТАССТАСС

«Бюро реинтеграции не располагает информацией о готовящемся в Приднестровье теракте, о котором ранее заявили в регионе. Компетентные национальные органы расследуют ситуацию», — говорится в комментарии.

Ранее в министерстве госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) заявили о предотвращенной попытке покушения на главу ПМР Вадима Красносельского. Утверждалось, что преступление готовилось по указанию Службы безопасности Украины (ВСУ). Теракт, как сообщается, злоумышленники планировали совершить в центре Тирасполя, подозреваемых в его подготовке задержали.

Позже в ПМР заявили, что прорабатывают различные варианты на случай нападения со стороны Украины.

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