Марин Ле Пен предрекла "столетнюю войну" из-за поставок оружия Киеву

Конфликт на Украине затянется на неопределенный срок, поскольку Киев не сможет выиграть без НАТО. А вступление "в игру" НАТО будет означать лишь одно - мировую войну. Об этом предупредила коллег Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте, слова которой приводит Radiofrance.

Поставки наступательных вооружений Киеву должны прекратиться, считает политик. Ле Пен также предупредила, что нет "пятидесяти разных решений, кроме мирного соглашения", а все прочие будут плохими. По ее словам, если Запад продолжим поставлять вооружения - которых у него, кстати, и нет, то это "лишит запасов нашу собственную армию, и тогда пред нами - "столетняя война".

Ле Пен также сочла нужным отметить, что ее партия "Национальное объединение" не выступает против поставок оборонительных вооружений Украине, но поставки наступательных вооружений могут усугубить конфликт.

"Поставки наступательных вооружений тревожат нас, потому что это может стать элементом, который будет способствовать перерастанию территориального конфликта в мировой", - цитирует Ле Пен РИА Новости.