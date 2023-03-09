Обзор иноСМИ: "худший кошмар Байдена" и предложение США ЕС по борьбе с Китаем

Трамп предложил отдать России часть Украины

Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью ведущему Fox News Шону Хэннити, что «позволил бы» России получить часть территории Украины, чтобы предотвратить конфликт. Как сообщает The Daily Beast, эти слова в итоге не вошли в посвященную интервью с Трампом программу Хэннити в прайм-тайм.

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«Я мог бы договориться [с Россией - прим.ред.]. В худшем случае я мог бы договориться о том, чтобы определенные районы, которые, честно говоря, являются русскоязычными, перешли под их контроль», - заявил Трамп. Позже в прайм-тайме показали, как Трамп заявляет, что мог бы договориться с Москвой, но затем звук отключился примерно на 30 секунд и возобновился уже на том моменте, когда Трамп начал говорить, что «Китай больше не уважает Соединенные Штаты».

WP: США будут восполнять переданное Киеву оружие 15 лет

Украинский кризис обнажил глубоко укоренившиеся проблемы, которые США должны преодолеть, чтобы эффективно производить оружие, необходимое не только для помощи своим союзникам, но и для самообороны в случае конфликта с Россией, Китаем или другой крупной державой, пишет The Washington Post. Несмотря на крупнейший в мире военный бюджет - более 800 миллиардов долларов в год - США будет сложно восстановить запасы оружия, истощенные из-за поставок Киеву.

Недавнее исследование показало, что текущей производительности американских заводов может не хватить, чтобы предотвратить истощение запасов ключевых вооружений, которые США поставляют Украине. Даже при ускоренных темпах производства потребуется как минимум несколько лет, чтобы восстановить запасы противотанковых ракет Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger. Более раннее исследование, проведенное вашингтонским аналитическим центром, утверждает, что потребуется 15 лет (при темпах мирного времени) и более восьми лет (при темпах военного времени), чтобы восполнить запасы основных систем вооружения - управляемых ракет, пилотируемых самолетов и боевых беспилотников.

«Худший кошмар Байдена»

На момент президентских выборов 2024 года Джо Байдену, который допускает свое переизбрание, будет 82 года. Если Байден победит, его второй срок продлится до его 86-летия, отмечает 19FortyFive.

Автор портала подчеркивает, что ожидаемая продолжительность жизни мужчины в США составляет 76 лет, это означает, что Байдену нужно будет превысить этот показатель на 13 процентов лишь для того, чтобы дожить до своего второго срока. Высока вероятность, что вице-президенту придется взять на себя обязанности президента в случае ухудшения здоровья Байдена. 19FortyFive называет нынешнего вице-президента Камалу Харрис «худшим кошмаром Байдена» и остальных демократов. Ожидается, что она станет его напарницей и в 2024-м. Как вице-президент Харрис не сделала себе большого имени и в «рейтинге заметности» администрации Байдена Харрис находится значительно ниже Тони Блинкена, Джанет Йеллен, Пита Буттиджига и многих других. Однако и убирать ее из предвыборной кампании опасно - демократов бы раскритиковали за расизм и женоненавистничество.

От Германии отвернулись квалифицированные работники

Германия потеряла популярность среди иностранных квалифицированных работников, предпринимателей и стартапов. Об этом сообщает Welt со ссылкой на рейтинг, составленный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Исследователи изучили общие условия привлекательности 38 стран-членов ОЭСР для квалифицированных мигрантов, бизнесменов и стартапов. Исследование касалось качества профессиональных возможностей, доходов, налогов, а также возможностей для членов семьи и качества жизни. Германия опустилась на три позиции и заняла 15-е место (предыдущее исследование проводилось в 2019 году) по популярности среди квалифицированных иностранных работников. По привлекательности для иностранных бизнесменов Германия упала с шестого на 13-е место. Самыми привлекательными странами ОЭСР по всем категориям стали Канада, США, Франция, Великобритания и Ирландия.

США предложили ЕС льготы за борьбу с Китаем

В преддверии встречи президента США Джо Байдена с главой ЕС Урсулой фон дер Ляйен американские чиновники предложили европейским коллегам налоговые льготы и субсидии для их компаний в обмен на поддержку американцев в противостоянии с Китаем. Об этом сообщает Politico.