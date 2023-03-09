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44 минуты назад

Весь Харьков и часть области отключены от электричества

ТАСС

Энергоснабжение отключено на всей территории Харькова и части Харьковской области. Об этом в четверг в Telegram-канале сообщило издание "Страна" со ссылкой на облэнерго.

Ранее в четверг глава областной администрации Олег Синегубов сообщил о том, что в области произошло не менее 15 взрывов, был поврежден объект критической инфраструктуры.

Как позже сообщил в эфире телеканала "Рада" мэр Харькова Игорь Терехов, ТЭЦ и трансформаторные подстанции повреждены в Харькове. Терехов добавил, что объекты критической инфраструктуры и медицинские учреждения перешли на генераторы.

Водо- и теплоснабжение остановлено в Харькове после взрывов. По словам Терехова, воду развозят водовозами. "Что касается водоснабжения, то сейчас оно остановлено, но мы развозим воду водовозами", - сказал он. По словам мэра, также ведутся работы по восстановлению теплоснабжения. Терехов назвал ситуацию в городе сложной.

В Киеве и области пропало электроснабжение

С ночи на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что поврежден ряд объектов энергетической инфраструктуры, а в Житомирской, Одесской и Харьковской областях вводятся отключения электроэнергии.

В мире,Видео,Игорь Терехов,Олег Синегубов,
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