Весь Харьков и часть области отключены от электричества

Энергоснабжение отключено на всей территории Харькова и части Харьковской области. Об этом в четверг в Telegram-канале сообщило издание "Страна" со ссылкой на облэнерго.

Ранее в четверг глава областной администрации Олег Синегубов сообщил о том, что в области произошло не менее 15 взрывов, был поврежден объект критической инфраструктуры.

Как позже сообщил в эфире телеканала "Рада" мэр Харькова Игорь Терехов, ТЭЦ и трансформаторные подстанции повреждены в Харькове. Терехов добавил, что объекты критической инфраструктуры и медицинские учреждения перешли на генераторы.

Водо- и теплоснабжение остановлено в Харькове после взрывов. По словам Терехова, воду развозят водовозами. "Что касается водоснабжения, то сейчас оно остановлено, но мы развозим воду водовозами", - сказал он. По словам мэра, также ведутся работы по восстановлению теплоснабжения. Терехов назвал ситуацию в городе сложной.