Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после публикаций в СМИ на тему взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" заявил, что власти его страны не имеют к этой диверсии.

"Мое правительство не имеет к этому никакого отношения. И я думаю, что статьи без доказательств вредны, потому что они создают впечатление, что во всем виновата Украина. Мы ждем результатов расследования", - сказал он в опубликованном в четверг интервью итальянской газете La Repubblica.

Во вторник газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. В издании Die Zeit тогда же вышла публикация, в которой говорится, что германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше.