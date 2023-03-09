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40 минут назад

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что готов стать посредником по Украине

Газета.Ru

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил готовность выступить посредником для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью газете la Repubblica.

Нетаньяху заявил о готовности стать посредником по Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам израильского премьера, он готов сделать все, если российская и украинская стороны решат, что пришло время прибегнуть к посредничеству, и что Нетаньяху мог бы быть полезен.

«Но, к сожалению, я не думаю, что время пришло», — отметил политик.

По мнению Нетаньяху, конфликт «будет продолжаться до того, как представится такая возможность».

В четверг Беньямин Нетаньяху начинает свой двухдневный визит в Рим, в ходе которого он намерен встретиться с местной еврейской общиной и представителями итальянского правительства.

Ранее руководитель Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн заявлял, что Российская Федерация играет с точки зрения его страны ключевую роль в регионе, поскольку 600 тысяч евреев и евреек живут в России.

Он также добавил, что Иерусалим солидарен с Киевом, и подписал резолюцию ООН о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине».

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