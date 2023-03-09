Генсек ООН обратился с призывом к сторонам конфликта в Грузии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно следит за ситуацией в Грузии, он призывает стороны избежать действий, ведущих к эскалации, заявил его представитель Фархан Хак. Об этом пишет ТАСС.

Гутерриш напомнил о праве жителей на мирные протесты, а также праве высказывать свое мнение. Кроме того, он подчеркнул важность беспрепятственной работы прессы.

Митинги в Грузии начались 7 марта. Причиной стало принятие законопроекта об иноагентах. 8 марта протестующие прорваться в здание парламента с требованием отозвать проект закона. Против манифестантов был применен слезоточивый газ. Всего за два дня было задержано 133 человека. В результате беспорядков пострадали 10 сотрудников МВД, а также несколько гражданских лиц.

В итоге на фоне протестов, парламент решил отозвать законопроект об иноагентах. Власти планируют провести ряд встреч с жителями, чтобы объяснить для чего нужен был этот закон.