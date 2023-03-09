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27 минут назад

СМИ: глава Пентагона не будет въезжать в Израиль из-за протестов

ТАСС

Министр обороны США Ллойд Остин не будет въезжать в Израиль в ходе своего ближневосточного турне в свете продолжающихся там протестов, а проведет встречи с израильскими политиками в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya. Остин должен прибыть в Израиль в четверг.

СМИ: глава Пентагона не будет въезжать в Израиль из-за протестов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сведениям телеканала, глава Пентагона не будет въезжать на территорию Израиля, а проведет встречи в аэропорту Бен-Гурион из-за протестов в еврейском государстве. В окрестностях аэропорта наблюдается повышенное скопление полицейских, указывает Al Arabiya.

С начала января в Израиле продолжаются массовые выступления оппозиции против кабмина премьер-министра Биньямина Нетаньяху, приведенного к присяге в конце прошлого года. Поводом для протестов послужил предложенный новым правительством проект судебной реформы, который, в частности, предполагает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление кабмину контроля над отбором судей.

Остин начал свое ближневосточное турне 5 марта с визита в Иорданию. Во вторник он прибыл в Ирак с необъявленным визитом, в среду глава Пентагона посетил Египет.

В мире,Ллойд Остин,Биньямин Нетаньяху,Пентагон,
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