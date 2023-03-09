Пока вы спали: обещание Байдена Зеленскому и отказ США выводить войска из Сирии

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Жители Киева остались без электричества после взрывов

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Сегодня утром в Киеве произошло несколько взрывов, после чего в части города было отключено электричество. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Украины Виталий Кличко.

По словам Кличко, взрывы произошли в Голосеевском и Святошинском районах Киева. В результате ракетной атаки без света остались около 15 процентов потребителей, отметил он.

Зеленский заявил об обещании Байдена начать подготовку украинских летчиков

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу СNN заявил о том, что американский лидер Джо Байден обещал начать подготовку украинских летчиков для управления истребителями F-16. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский подчеркнул, что украинским властям «очень нужны» американские военные самолеты.

«Президент сказал, что они могут начать тренировать украинских пилотов. Президент Байден сказал, что работа над этим скоро начнется», - подчеркнул глава Украины, выразив надежду, что США рано или поздно одобрят передачу Киеву F-16.

Бесполетная зона будет введена над Хиросимой на время саммита G7

Ограничения на полеты самолетов над Хиросимой будут введены с 18 по 22 мая во время проведения там саммита лидеров стран Группы семи (G7). Об этом заявило Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что бесполетной зоной станут около 46 км в радиусе от отеля Grand Prince, где пройдет встреча лидеров G7.

Конгресс США отклонил резолюцию о выводе американских военных из Сирии

Палата представителей Конгресса США отказалась принять резолюцию о выводе американских военных с территории Сирии в течение ближайших шести месяцев. Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, за резолюцию, автором которой является республиканец Мэтт Гаетц, высказались 103 конгрессмена. Против выступил 321 представитель Конгресса.

В Турции заявили о планах Эрдогана устроить встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен организовать в апреле встречу российского и украинских лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил член Совета безопасности и внешней политики при турецком лидере и ректор университета Алтынбаш (Стамбул) Чагры Эрхан.

По его словам, несмотря на противодействие мирным переговорам со стороны США и Великобритании, президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет организовать в апреле встречу в Стамбуле лидеров России и Украины.