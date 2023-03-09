Украина отключила последнюю ЛЭП Запорожской АЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина отключила последнюю линию электропередачи, питавшую Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, Днепровская ЛЭП была отключена ранним утром 9 марта.
Станция оказалась обесточена, ее перевели на работу за счет дизель-генераторов.
Запорожская АЭС в Энергодаре, летом 2022 года перешедшая под контроль российских военных, периодически подвергается обстрелам.
В начале сентября станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.
11 сентября на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок.