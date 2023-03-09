Украина отключила последнюю ЛЭП Запорожской АЭС

В начале сентября станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.