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33 минуты назад

Турция предложила посредничество в организации встречи лидеров России и Украины

Lenta.ru

Турция предложила посредничество в организации встречи лидеров России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

Турция предложила посредничество в организации встречи лидеров РФ и Украины
Фото: ТАССТАСС

При этом собеседник агентства отметил, что конкретные сроки и место встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока не обсуждаются.

«Мы постоянно заявляем о готовности представить площадку и все необходимое для переговоров на высшем уровне между лидерами РФ и Украины. Об этом постоянно в переговорах с обоими лидерами заявляет и уважаемый господин президент [Турции РеджРеджеп Тайип Эрдоган]», — заявил дипломатический источник.

Ранее член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте и ректор университета Алтынбаш (Стамбул) Чагры Эрхан заявил, что Эрдоган хочет устроить встречу Путина и Зеленского в Стамбуле в апреле. По его словам, сложно судить, получится ли организовать мероприятие, поскольку на Эрдогана оказывают давление США и Великобритания, стремящиеся к продолжению боевых действий и противящиеся любым переговорам с Россией.

По мнению советника Эрдогана, важным шагом на пути к запуску мирных переговоров между Россией и Украиной должно стать заключение сторонами перемирия. Он считает, что сейчас российской и украинской сторонам следует договориться о перемирии хотя бы на месяц, чтобы организовать переговоры на министерском уровне, где бы уже предметно обсуждалось заключение мира.

2 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывалась от предложений перемирия, «которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение». Министр не уточнил, какие именно инициативы имеет в виду.

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