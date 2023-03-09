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37 минут назад

Пентагон помешал Байдену обвинить Россию в военных преступлениях

Мария Иванова

Пентагон заблокировал передачу Международному уголовному суду (МУС) в Гааге доказательств военных преступлений на Украине, собранных американскими спецслужбами. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних чиновников, знакомых с этим вопросом.

Пентагон блокирует передачу Гааге собранных против РФ материалов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их словам, американские военачальники не хотят выступать в МУС против России, так как это создаст опасный прецедент, который позволит суду привлечь к ответственности американских солдат.

Собеседники NYT отметили, что все остальные представители американской власти, включая администрацию президента США Джо Байдена, спецслужбы, Госдепартамент и Министерство юстиции, выступают за передачу информации в суд.

По данным газеты, 3 февраля прошло собрание Совета национальной безопасности США, на котором пытались разрешить спор по поводу МУС, но министр обороны Ллойд Остин остался непреклонен. Байден пока не принял окончательного решения.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который стоял за резолюцией Конгресса, призывающей США поддержать суд по Украине, раскритиковал Пентагон в беседе с NYT. Он заявил, что военные пытаются «подорвать букву и дух закона».

«Минобороны здесь трудный ребенок, и чем скорее мы сможем передать информацию в руки МУС, тем лучше будет для мира», - заявил сенатор.

В декабре 2022 года на заседании глав МИД стран ОБСЕ был представлен план Еврокомиссии о создании трибунала по Украине. В нем шла речь о поддержке работы МУС со стороны ЕС, поддержке украинского генерального прокурора в сборе доказательств и о создании специального трибунала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что любые попытки создания трибунала по Украине не будут легитимными.

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