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23 минуты назад

Кличко сообщил об экстренных отключения электричества в Киеве

Мария Иванова

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 9 марта в украинской столице начались экстренные отключения энергоснабжения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кличко заявил, что энергетики приняли такое решение из-за ракетной атаки. По его данным, утром 9 марта без света оставались около 15 процентов городских потребителей.

Также пропало электроснабжение в Киевской области. Об этом сообщает канал ТСН.

Утром в четверг, 9 марта, в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.

В Одесской области повредился энергообъект

Кличко сообщал о взрывах в Голосеевском и Святошинском районах Киева.

Он рассказал, что в Святошинском районе загорелись машины во дворе одного из жилых домов.

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