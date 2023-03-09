Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 9 марта в украинской столице начались экстренные отключения энергоснабжения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кличко заявил, что энергетики приняли такое решение из-за ракетной атаки. По его данным, утром 9 марта без света оставались около 15 процентов городских потребителей.

Также пропало электроснабжение в Киевской области. Об этом сообщает канал ТСН.

Утром в четверг, 9 марта, в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.

Кличко сообщал о взрывах в Голосеевском и Святошинском районах Киева.