В Киеве и области пропало электроснабжение

В Киеве и Киевской области пропало электроснабжение. Об этом сообщает канал ТСН.

Блэкауту предшествовало объявление в регионе воздушной тревоги. Не исключен вариант, что электричество отключили превентивно, чтобы избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры. Сейчас без света остаются около 15 процентов потребителей.

Ранее 9 марта мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве. Также главы украинских регионов утверждали о взрывах в Одесской и Харьковской областях.