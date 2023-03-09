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33 минуты назад

В Турции назвали возможные сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Елена Прошина

Если власти Финляндии и Швеции выполнят свои обязательства по борьбе с курдскими формированиями, то парламент Турции сможет ратифицировать соглашения об вступлении этих стран в Североатлантический альянс предстоящей осенью или зимой, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте Чагры Эрхана.

В Турции назвали возможные сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в настоящее время турецкие депутаты занимаются подготовкой к предстоящим в мае выборам. Первая сессия нового парламента состоится через несколько месяцев. Отмечается, что вопрос о членстве Хельсинки и Стокгольма в НАТО может быть и вовсе не включен в повестку парламентариев. Данный вопрос будет зависеть от избранных депутатов.

9 марта в Брюсселе пройдет встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии по членству в альянсе. Ранее переговоры были приостановлены из-за того, что в конце января текущего года активист сжег Коран возле турецкого посольства в Стокгольме. Власти Турции заявили, что не видят смысла в продолжении консультаций по данному вопросу.

Хельсинки и Стокгольм передали главе НАТО заявки на вступление в альянс в мае 2022 года. Соглашение о членстве кроме Турции не ратифицировала лишь Венгрия.

В мире,Парламент Турции,НАТО,
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