Пентагон блокирует передачу Гааге собранных против РФ материалов

Пентагон не хочет разбираться в доказательствах преступлений, которые якобы совершила российская армия на Украине, потому что в ходе расследований американские военные тоже могут быть тоже привлечены к ответственности. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на бывших и действующих официальных лиц.

«Пентагон блокирует администрацию [президента США Джо] Байдена от обмена доказательствами с Международным уголовным судом в Гааге. Американские военачальники [из Пентагона] выступают против помощи суду в расследовании дел россиян, потому что опасаются создания прецедента, который может помочь суду привлечь к ответственности американцев. По словам чиновников, остальная часть администрации, включая спецслужбы, Государственный департамент и министерство юстиции, выступает за передачу показаний в суд», — передает The New York Times.

Издание отмечает, что Байдену придется принять решение по этому вопросу.

По словам источников, США собрали доказательства по расследованию, начатому после спецоперации РФ на Украине. Туда включили информацию о решениях российских официальных лиц.