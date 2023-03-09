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14 минут назад

NYT: Пентагон отказался передавать в Гаагу «доказательства преступлений» России на Украине

Ura.Ru

Пентагон не хочет разбираться в доказательствах преступлений, которые якобы совершила российская армия на Украине, потому что в ходе расследований американские военные тоже могут быть тоже привлечены к ответственности. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на бывших и действующих официальных лиц.

Пентагон блокирует передачу Гааге собранных против РФ материалов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Пентагон блокирует администрацию [президента США Джо] Байдена от обмена доказательствами с Международным уголовным судом в Гааге. Американские военачальники [из Пентагона] выступают против помощи суду в расследовании дел россиян, потому что опасаются создания прецедента, который может помочь суду привлечь к ответственности американцев. По словам чиновников, остальная часть администрации, включая спецслужбы, Государственный департамент и министерство юстиции, выступает за передачу показаний в суд», — передает The New York Times.

Издание отмечает, что Байдену придется принять решение по этому вопросу.

По словам источников, США собрали доказательства по расследованию, начатому после спецоперации РФ на Украине. Туда включили информацию о решениях российских официальных лиц.

Минобороны и российские политики заявляли, что армия РФ наносит удары по военной инфраструктуре, а не по гражданским объектам. Также они отрицали причастность к военным преступлениям, в которых Запад и Украина пытались обвинить Россию. Сообщалось, что Киев специально устраивает провокации. Украина пытается отвести внимание от собственных преступлений, поэтому запускает фейки о действиях российской армии, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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