Гутерриш высказался по поводу ситуации в Грузии

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш призывает все стороны в Грузии избегать действий, которые ведут к эскалации напряженности в стране. Об этом сообщает ТАСС.

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"Генеральный секретарь отслеживает ситуацию в Грузии, он призывает всех [участвующих] избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности", — сказал зампредставителя генсека.

По его словам, Гутерриш указывает на важность свободы выражения мнений, беспрепятственной работы средств массовой информации, деятельности гражданского общества и права людей на проведение мирных протестов.