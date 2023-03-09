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47 минут назад

Замгенсека ООН Хак: Гутерриш призывает все стороны в Грузии избегать эскалации

Газета.Ruиещё 1

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш призывает все стороны в Грузии избегать действий, которые ведут к эскалации напряженности в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Гутерриш высказался по поводу ситуации в Грузии
Фото: «Газета.Ru»«Газета.Ru»

"Генеральный секретарь отслеживает ситуацию в Грузии, он призывает всех [участвующих] избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности", — сказал зампредставителя генсека.

По его словам, Гутерриш указывает на важность свободы выражения мнений, беспрепятственной работы средств массовой информации, деятельности гражданского общества и права людей на проведение мирных протестов.

Ранее сообщалось, что спецназ Тбилиси вытеснил протестующих против принятия закона об иностранных агентах с проспекта Руставели, начались их массовые аресты. Против участников акции использовали водометы и слезоточивый газ.

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