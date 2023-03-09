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29 минут назад

На Украине заявили, что в Женеве не ведут переговоры о мире с Россией

ТАСС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Швейцарии не проходят переговоры с РФ.

На Украине заявили, что в Женеве не ведут переговоры о мире с Россией
Фото: ТАССТАСС

"Если какие-то украинцы говорят с русскими в Женеве, они не являются официальными представителями украинского государства", - сказал он в интервью нескольким итальянским СМИ. Его слова приводит 9 марта агентство Nova.

Он отметил, что Киев "готов к дипломатии в любой момент", но при условии "отвода российских войск". "Пока ничего не указывает, что Россия хочет вести переговоры. Мы надеемся и молимся, что ситуация изменится как можно скорее и русские смогут вести переговоры", - добавил он.

В отношении мирного плана Китая глава украинской дипломатии отметил, что это "общие положения о позиции" Пекина, не предлагающие конкретного решения для достижения "справедливого мира". По его словам, "какие-то элементы совпадают" с предложениями президента Владимира Зеленского, какие-то нет. При этом Кулеба высказался за более детальное обсуждение китайского плана. Как пишет газета La Stampa, которая также передает интервью Кулебы, если Пекин начнет передавать оружие Москве, это внесет "изменения игры", станет "красной линией, которая, надеемся, не будет пересечена".

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял о проходящих в Женеве переговорах по ситуации на Украине. Глава дипведомства отмечал, что город принимает у себя в обстановке "максимальной осмотрительности" переговоры, хотя в настоящий момент они ведутся "не на самом высоком уровне". Кассис не сообщил иных деталей.

В мире,Иньяцио Кассис,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,
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