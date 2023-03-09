WSJ: ЦРУ и Белый дом изучали версию о связи Украины с диверсиями на "Северных потоках"

Директор ЦРУ Уильям Бернс и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в октябре 2022 года рассматривали версию о причастности Украины к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

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По информации газеты, в Соединенных Штатах считают, что украинская сторона имела возможность реализовать диверсии на газопроводах. Отмечается, что сведений, которые бы указывали на связь украинских властей с подрывами "Северных потоков", нет. При этом WSJ пишет, что появление соответствующих данных привело бы к значительному ухудшению отношений Украины и Германии.