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40 минут назад

WSJ: ЦРУ и Белый дом изучали версию о связи Украины с диверсиями на "Северных потоках"

Газета.Ru

Директор ЦРУ Уильям Бернс и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в октябре 2022 года рассматривали версию о причастности Украины к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

WSJ: ЦРУ и Белый дом изучали версию о связи Украины с диверсиями на "Северных потоках"
Фото: Hannibal Hanschke/ReutersHannibal Hanschke/Reuters

По информации газеты, в Соединенных Штатах считают, что украинская сторона имела возможность реализовать диверсии на газопроводах. Отмечается, что сведений, которые бы указывали на связь украинских властей с подрывами "Северных потоков", нет. При этом WSJ пишет, что появление соответствующих данных привело бы к значительному ухудшению отношений Украины и Германии.

Как сообщалось ранее, WSJ писало, что Центральное разведывательное управление США летом 2022 года предупреждало Федеральную разведывательную службу Германии и коллег из других европейских государств о возможности подготовки группой украинцев взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".

В мире,Джейк Салливан,Уильям Бернс,ЦРУ,
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