Митингующие в Тбилиси остаются на проспекте, несмотря на попытку разгона

В Тбилиси не прекращаются протесты против закона об иноагентах, сообщает РИА Новости.

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В настоящее время часть проспекта Руставели занимают молодые граждане, несмотря на попытки разогнать митингующих спецназом. С этой целью правоохранительные органы применяют слезоточивый газ и водомет, однако противники закона возвращаются на проспект. Периодически полицейские проводят задержания граждан.

Также стало известно о том, что протестующие строят баррикады. В ход идут мусорные баки и скамейки. Кроме того, участники акции протеста перевернули автомобиль полиции.

Как заявил депутат Европейского парламента Зигфрид Мурешан, Тбилиси может лишиться существенной поддержки Европейского союза из-за подавления протеста. По его словам, если будет видно влияние недемократических тенденций в Грузии, Евросоюз пойдет на уменьшение своей поддержки.