К взрывам газопроводов «Северные потоки» могут быть причастна администрация американского президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости на сообщение генерального консула Китая в Белфасте Чжана Мэйфана.

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Он высмеял статью издания New York Times о подрыве российских трубопроводов. Дипломат указал на то, что публикация со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов с обвинением «проукраинской группировки» внесла неразбериху в ситуацию со взрывами. Мэйфан считает, что это не убедило общественность, так как граждане задались вопросом: «Группировка называется администрацией Байдена?», – сказал генконсул.

Ранее New York Times со ссылкой якобы на разведывательные данные заявила, что за выводом из строя «Северных потоков» стоит некая проукраинская группировка, о которой не могли знать в Киеве. Также о следах, которые ведут на Украину, написало немецкое издание Zeit. Американская Times заявляет, что разведке Запада известно имя предполагаемого украинского «спонсора» взрыва.