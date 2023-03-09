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34 минуты назад

Китайский консул потроллила США после статьи NYT о «Северных потоках»

Елена Прошина

К взрывам газопроводов «Северные потоки» могут быть причастна администрация американского президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости на сообщение генерального консула Китая в Белфасте Чжана Мэйфана.

Китайский консул потроллила США после статьи NYT о «Северных потоках»
Фото: ТАССТАСС

Он высмеял статью издания New York Times о подрыве российских трубопроводов. Дипломат указал на то, что публикация со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов с обвинением «проукраинской группировки» внесла неразбериху в ситуацию со взрывами. Мэйфан считает, что это не убедило общественность, так как граждане задались вопросом: «Группировка называется администрацией Байдена?», – сказал генконсул.

Ранее New York Times со ссылкой якобы на разведывательные данные заявила, что за выводом из строя «Северных потоков» стоит некая проукраинская группировка, о которой не могли знать в Киеве. Также о следах, которые ведут на Украину, написало немецкое издание Zeit. Американская Times заявляет, что разведке Запада известно имя предполагаемого украинского «спонсора» взрыва.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, за подобными утечками стоят те, кто не заинтересован в объективном расследовании диверсии. Так дипломат прокомментировала информацию якобы об ответственности проукраинской группировки.

В мире,Северный поток 2,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД России,
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