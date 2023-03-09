Зеленский поддержал протесты в Грузии и пожелал "демократического успеха"

Все украинцы желают Грузии достичь демократического успеха и прогресса в вопросе евроинтеграции. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegran-канале.

Фото: Gleb Garanich/Reuters Gleb Garanich/Reuters

"Нет такого украинца, который бы не желал успеха нашей дружественной Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха", - подчеркнул Зеленский. Он добавил, что Украина хочет, чтобы Грузия была в Евросоюзе.

"Я уверен, что так и будет", — заключил украинский лидер. Зеленский отдельно поблагодарил тех, кто держал украинские флаги во время протестов на улицах Грузии, а также исполнял украинский гимн.

"Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии", — прокомментировал Зеленский.