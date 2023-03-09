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43 минуты назад

Зеленский поддержал протесты в Грузии и пожелал "демократического успеха"

Газета.Ru

Все украинцы желают Грузии достичь демократического успеха и прогресса в вопросе евроинтеграции. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegran-канале.

Зеленский поддержал протесты в Грузии и пожелал "демократического успеха"
Фото: Gleb Garanich/ReutersGleb Garanich/Reuters

"Нет такого украинца, который бы не желал успеха нашей дружественной Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха", - подчеркнул Зеленский. Он добавил, что Украина хочет, чтобы Грузия была в Евросоюзе.

"Я уверен, что так и будет", — заключил украинский лидер. Зеленский отдельно поблагодарил тех, кто держал украинские флаги во время протестов на улицах Грузии, а также исполнял украинский гимн.

"Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии", — прокомментировал Зеленский.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, а ранее депутаты парламентского большинства схлестнулись в драке с оппозицией.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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