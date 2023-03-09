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8 минут назад

В ЕС предупредили Грузию о риске лишиться поддержки из-за протестов

Елена Прошина

Тбилиси может лишиться существенной поддержки Европейского союза из-за подавления протеста жителей Грузии и «недемократичекских тенденций», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Европарламента Зигфрида Мурешана.

В ЕС предупредили Грузию о риске лишиться поддержки из-за протестов
Фото: ТАССТАСС

Он выразил надежду, что этого не случится, так как Евросоюз не хочет, чтобы по соседству были опасные, не стабильные, не процветающие государства. Как отметил парламентарий, если будет видно влияние недемократических тенденций в Грузии, Европейский союз пойдет на уменьшение своей поддержки.

Мурешан указал, что Грузия еще в 2022 году отставала от Молдавии и Украины, а сегодня проблемы Тбилиси стали существеннее. Отмечается, что Евросоюз видит «запугивание гражданского общества» из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», что не соответствует европейским стандартам. По словам депутата, то, что делают власти Грузии, ставит под угрозу европейский курс страны.

Он заявил об ожиданиях ЕС, которые заключаются в том, что граждане смогут свободно выражать свое мнение. При этом любая попытка запугать тех, кто выходит на улицы, не будет принята Евросоюзом.

В июне 2022 года ЕС одобрил предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в объединение. Также было принято решение о готовности предоставить Тбилиси статус кандидата на присоединение к ЕС. Для этого необходимо выполнить ряд условий.

Тем временем, в Тбилиси протестующие, требующие отмены закона об иноагентах, строят баррикады. Для этого они используют мусорные баки и скамейки. Также они перевернули автомобиль полиции.

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