В Турции заявили о планах Эрдогана устроить встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет устроить встречу российского и украинских лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле в апреле. О таких планах рассказал Чагры Эрхан, член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте и ректор университета Алтынбаш (Стамбул), в интервью «Ленте.ру».

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По его словам, о том, получится ли у Эрдогана организовать переговоры, судить сложно, поскольку на турецкого лидера оказывают давление США и Великобритания, стремящиеся к продолжению боевых действий и противящиеся любым переговорам с Россией.

«Единственная миссия Турции сейчас состоит в создании условий для того, чтобы президенты Путин и Зеленский встретились хотя бы единожды и поговорили напрямую, без иностранного вмешательства», — заявил советник Эрдогана. Он отметил, что лишь в таком формате конфликтующие стороны смогут прийти к компромиссному решению по мирному урегулированию.

Президент Турции неоднократно выражал готовность выступить в качестве посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной.