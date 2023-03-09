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49 минут назад

Спикер парламента Грузии призвал митингующих в Тбилиси к спокойствию

ТАСС

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал к спокойствию митингующих в Тбилиси против законопроектов об иноагентах.

Спикер парламента Грузии призвал митингующих в Тбилиси к спокойствию
Фото: ТАССТАСС

"Я обращаюсь к гражданам, собравшимся у парламента, чтобы они оставались в рамках мирного собрания. Мы видим, что, к сожалению, радикальная оппозиция своими заявлениями и планами старается всячески обострить ситуацию, призвать граждан к нарушению закона, и за этим мы наблюдаем в прямом эфире", - сказал Папуашвили 8 марта в эфире грузинского телеканала "Имеди".

Акция протеста началась в Тбилиси днем 8 марта. Спустя несколько часов к митингующим обратился оппозиционный политик Георгий Вашадзе, он призвал их отправиться ко входам в парламент, чтобы помешать депутатам явиться на рабочие места 9 марта. После этого между протестующими и полицией начались стычки. Спецназ приступил к разгону демонстрантов, с площади перед парламентом к настоящему моменту их полностью вытеснили.

В мире,Георгий Вашадзе,
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