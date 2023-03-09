Спикер парламента Грузии призвал митингующих в Тбилиси к спокойствию

"Я обращаюсь к гражданам, собравшимся у парламента, чтобы они оставались в рамках мирного собрания. Мы видим, что, к сожалению, радикальная оппозиция своими заявлениями и планами старается всячески обострить ситуацию, призвать граждан к нарушению закона, и за этим мы наблюдаем в прямом эфире", - сказал Папуашвили 8 марта в эфире грузинского телеканала "Имеди".