Турция осудила разрешение провести акцию курдских активистов в Европарламенте

МИД Турции выступил в среду с осуждением того, что европейские власти позволили проведение в здании Европарламента акции сторонников курдских организаций, признанных Анкарой террористическими. Как отмечается в заявлении ведомства, эта акция запланирована на 8-9 марта.

"Мы решительно осуждаем проведение направленной против нашего государства акции лидеров и сторонников террористической организации PKK/ PYD /YPG ( Рабочая партия Курдистана /партия "Демократический союз"/"Силы народной самообороны" - прим. ТАСС) в здании Европарламента. Такую деятельность, которая служит целям пропаганды внесенной в списки Евросоюза террористической организации, недопустимо позволять", - говорится в заявлении.

По утверждению МИД, такая ситуация "еще раз свидетельствует о лицемерии и неискренности Европарламента в вопросах борьбы с терроризмом" и "противоречит международным обязательствам ЕС". "Мы ожидаем от институтов и государств Евросоюза поддержки нашей борьбы с терроризмом, который представляет угрозу для международной безопасности", - заявило ведомство.