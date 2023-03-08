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24 минуты назад

МИД Турции осудил разрешение провести акцию курдских активистов в Европарламенте

ТАСС

МИД Турции выступил в среду с осуждением того, что европейские власти позволили проведение в здании Европарламента акции сторонников курдских организаций, признанных Анкарой террористическими. Как отмечается в заявлении ведомства, эта акция запланирована на 8-9 марта.

Турция осудила разрешение провести акцию курдских активистов в Европарламенте
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"Мы решительно осуждаем проведение направленной против нашего государства акции лидеров и сторонников террористической организации PKK/PYD/YPG (Рабочая партия Курдистана/партия "Демократический союз"/"Силы народной самообороны" - прим. ТАСС) в здании Европарламента. Такую деятельность, которая служит целям пропаганды внесенной в списки Евросоюза террористической организации, недопустимо позволять", - говорится в заявлении.

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По утверждению МИД, такая ситуация "еще раз свидетельствует о лицемерии и неискренности Европарламента в вопросах борьбы с терроризмом" и "противоречит международным обязательствам ЕС". "Мы ожидаем от институтов и государств Евросоюза поддержки нашей борьбы с терроризмом, который представляет угрозу для международной безопасности", - заявило ведомство.

МИД не уточнил, когда точно и в каком формате разрешено проведение этой акции.

В мире,Рабочая партия Курдистана,Европарламент,Партия демократического союза,МИД Турции,ЕС,
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