В Болгарии упал легкомоторный самолет

Спортивный легкомоторный самолет упал в Болгарии при выполнении фигуры высшего пилотажа на малой высоте, 31-летний пилот погиб. Об этом в среду на брифинге сообщила прокурор Наталия Николова.

"Инцидент произошел днем в районе аэродрома Лесово в окрестностях Софии, самолет упал через несколько минут после вылета, одна из версий - ошибка пилотирования", - сообщила Николова.

По оценке экспертов пилот попал в критическую ситуацию при выполнении фигур высшего пилотажа, с учетом того, что пилотирование проходило на сверхмалой высоте у него не было шанса избежать столкновения с землей.