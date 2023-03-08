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31 минуту назад

В Болгарии упал легкомоторный самолет

ТАСС

Спортивный легкомоторный самолет упал в Болгарии при выполнении фигуры высшего пилотажа на малой высоте, 31-летний пилот погиб. Об этом в среду на брифинге сообщила прокурор Наталия Николова.

В Болгарии упал легкомоторный самолет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Инцидент произошел днем в районе аэродрома Лесово в окрестностях Софии, самолет упал через несколько минут после вылета, одна из версий - ошибка пилотирования", - сообщила Николова.

По оценке экспертов пилот попал в критическую ситуацию при выполнении фигур высшего пилотажа, с учетом того, что пилотирование проходило на сверхмалой высоте у него не было шанса избежать столкновения с землей.

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