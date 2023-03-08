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8 минут назад

Спецназ полностью разогнал протестующих перед параментом в Тбилиси

Газета.Ruиещё 2

Спецназ полностью разогнал протестующих против принятия закона об иностранных агентах, которые собрались на площади перед парламентом в Тбилиси. Трансляцию ведут местные телеканалы.

Спецназ полностью разогнал протестующих перед параментом в Тбилиси
Фото: газета.ругазета.ру

По информации издания «Sputnik Грузия», территория у здания парламента полностью очищена от митингующих.

Ранее стало известно, что оппозиция в Грузии призвала власти страны отозвать законопроект об иноагентах и освободить задержанных.

Спецназ Грузии применил водомет и слезоточивый газ для разгона протестующих у парламента

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, а ранее депутаты парламентского большинства схлестнулись в драке с оппозицией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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