Спецназ полностью разогнал протестующих перед параментом в Тбилиси

Спецназ полностью разогнал протестующих против принятия закона об иностранных агентах, которые собрались на площади перед парламентом в Тбилиси. Трансляцию ведут местные телеканалы.

Фото: газета.ру газета.ру

По информации издания «Sputnik Грузия», территория у здания парламента полностью очищена от митингующих.

Ранее стало известно, что оппозиция в Грузии призвала власти страны отозвать законопроект об иноагентах и освободить задержанных.