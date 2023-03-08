Спецназ полностью разогнал протестующих перед параментом в Тбилиси

Спецназ полностью разогнал протестующих против принятия закона об иностранных агентах, которые собрались на площади перед парламентом в Тбилиси. Трансляцию ведут местные телеканалы.
По информации издания «Sputnik Грузия», территория у здания парламента полностью очищена от митингующих.
Ранее стало известно, что оппозиция в Грузии призвала власти страны отозвать законопроект об иноагентах и освободить задержанных.
7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, а ранее депутаты парламентского большинства схлестнулись в драке с оппозицией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».