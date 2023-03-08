В США изучают различные версии происхождения коронавируса

Военные эксперты изучают версии происхождения коронавируса, которые представляются им релевантными, рассказала директор национальной разведки Аврил Хэйнс. Она подчеркнула, что специалисты не верят в гипотезу о биооружии, пишет РИА «Новости».
Аврил Хэйнс пояснила, что спецслужбы пока не пришли к окончательным выводам по вопросу об истоках пандемии.
По ее словам, эксперты уверены в том, что эпидемия не является результатом применения какой-либо страной биологического оружия.
Глава разведки уточнила, что в настоящее время специалисты рассматривают теории о том, что в одной из лабораторий произошла непреднамеренная утечка, а также предполагают, что инфицирование от зараженного животного произошло естественным путем.
Выяснению всех обстоятельств происшедшего мешает отказ Китая от взаимодействия по этому вопросу, резюмировала Хэйнс.