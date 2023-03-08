В Австрии отреагировали на данные об «украинском следе» в «Северных потоках»

Прежде чем делать выводы относительно информации СМИ об «украинском следе» в подрывах «Северных потоков», необходимо проверить имеющиеся данные.

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Об этом заявила глава Министерства обороны Австрии Клаудия Таннер.

«Здесь я разделяю мнение своих немецких коллег, что сначала нужно наверняка проверить, что стоит за этим», — цитирует её РИА Новости.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.

Он выразил недоумение по поводу того, что американские чиновники могут что-то предполагать о данных терактах без расследования.

В посольстве России в США заявили, что утечки в американских СМИ являются попыткой сбить с толку тех, кто искренне пытается разобраться в данном вопросе.

При этом американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».