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23 минуты назад

Минобороны Австрии: данные об «украинском следе» по «Северным потокам» требуют проверки

RT на русском

Прежде чем делать выводы относительно информации СМИ об «украинском следе» в подрывах «Северных потоков», необходимо проверить имеющиеся данные.

В Австрии отреагировали на данные об «украинском следе» в «Северных потоках»
Фото: KustbevakningenKustbevakningen

Об этом заявила глава Министерства обороны Австрии Клаудия Таннер.

«Здесь я разделяю мнение своих немецких коллег, что сначала нужно наверняка проверить, что стоит за этим», — цитирует её РИА Новости.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.

Он выразил недоумение по поводу того, что американские чиновники могут что-то предполагать о данных терактах без расследования.

В посольстве России в США заявили, что утечки в американских СМИ являются попыткой сбить с толку тех, кто искренне пытается разобраться в данном вопросе.

При этом американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».

В его расследовании утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

В мире,Клаудия Таннер,Сеймур Херш,Дмитрий Песков,
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