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45 минут назад

Боррель назвал спекуляциями новые данные о диверсии на «Северных потоках»

Lenta.ru

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал спекуляциями новые данные о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны Евросоюза (ЕС) в Стокгольме, передает ТАСС.

Боррель прокомментировал новые данные о диверсии на «Северных потоках»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломату задали вопрос, может ли новая информация о подрыве газопроводов, появившаяся в СМИ, повлиять на общественное мнение в Европе. В ответ он назвал диверсию на «Северных потоках» «очень серьезной вещью».

«Главное, никогда не бойтесь правды. Я вот никогда не боюсь правды, любой правды. Но то, что мы обсуждаем сейчас, — это спекуляции. Расследование о реальных обстоятельствах еще продолжается в Швеции, Дании и Германии, давайте будем серьезны», — сказал Боррель, призвав дождаться завершения расследования.

Во вторник, 7 марта, газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждается, что за подрывом «Северных потоков» стоят силы, поддерживаемые Украиной. Немецкое издание Die Zeit, в свою очередь, выяснило, что прокуратура установила судно, связанное с Киевом и, вероятно, причастное к инциденту.

Позже появившиеся в СМИ данные прокомментировал глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Это, конечно, "комплимент" нашим спецслужбам, но это не наших рук дело», — заверил он.

В мире,Жозеп Боррель,Алексей Резников,ЕС,
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