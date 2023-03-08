Боррель прокомментировал новые данные о диверсии на «Северных потоках»

«Главное, никогда не бойтесь правды. Я вот никогда не боюсь правды, любой правды. Но то, что мы обсуждаем сейчас, — это спекуляции. Расследование о реальных обстоятельствах еще продолжается в Швеции, Дании и Германии, давайте будем серьезны», — сказал Боррель, призвав дождаться завершения расследования.